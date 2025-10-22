- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 26
- Время на прочтение
- 1 мин
В Днепре слышны звуки взрывов
В ночь на 22 октября в Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги, местные власти призвали жителей оставаться в укрытиях до завершения опасности.
В Днепре в ночь на 22 октября были слышны взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает " Общественное " .
Воздушная тревога в области была объявлена около 23:20. Местные власти призвали жителей не покидать укрытие до завершения опасности. Официальную информацию о возможных последствиях и повреждениях уточняют.
Детали выясняются.
Следите за обновлениями.