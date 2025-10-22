В Днепре слышны звуки взрывов

Дрон / © tsn.ua

В Днепре в ночь на 22 октября были слышны взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает " Общественное " .

Воздушная тревога в области была объявлена около 23:20. Местные власти призвали жителей не покидать укрытие до завершения опасности. Официальную информацию о возможных последствиях и повреждениях уточняют.

Детали выясняются.

Следите за обновлениями.