Украина
26
1 мин

В Днепре слышны звуки взрывов

В ночь на 22 октября в Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги, местные власти призвали жителей оставаться в укрытиях до завершения опасности.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

В Днепре в ночь на 22 октября были слышны взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает " Общественное " .

Воздушная тревога в области была объявлена около 23:20. Местные власти призвали жителей не покидать укрытие до завершения опасности. Официальную информацию о возможных последствиях и повреждениях уточняют.

Детали выясняются.
Следите за обновлениями.

