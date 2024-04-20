В Днепре снова раздаются громкие взрывы (фото)

После взрывов в небе виднеется столб дыма.
В субботу, 20 апреля, в Днепре во второй раз с утра прогремели громкие взрывы. Воздушные силы предупреждают о скоростной цели в направлении города.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы и Воздушные силы.
"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении медиа.
Между тем, Телеграмм-канал "Днепр Областной" пишет, что в городе видно задымление после взрыва.
Заметим, в 11.55 в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения. Позже Командование ВС предупредило о скоростной цели на Днепр.
Как сообщалось, сегодня утром в Днепре также раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
Впоследствии в ОВА сообщили, что армия РФ снова атаковала Днепропетровскую область. Громко было в Каменском районе