В Днепре снова раздаются громкие взрывы (фото)

После взрывов в небе виднеется столб дыма.

В субботу, 20 апреля, в Днепре во второй раз с утра прогремели громкие взрывы. Воздушные силы предупреждают о скоростной цели в направлении города.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы и Воздушные силы.

"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении медиа.

Между тем, Телеграмм-канал "Днепр Областной" пишет, что в городе видно задымление после взрыва.

Результаты взрывов в Днепре 20 апреля. Фото: Днепр Областной.

Заметим, в 11.55 в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения. Позже Командование ВС предупредило о скоростной цели на Днепр.

Как сообщалось, сегодня утром в Днепре также раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Впоследствии в ОВА сообщили, что армия РФ снова атаковала Днепропетровскую область. Громко было в Каменском районе

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