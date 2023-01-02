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В Днепре со стрельбой задержали автомобиль на территории храма: что известно (видео)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
3981
Время на прочтение
1 мин
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В Днепре со стрельбой задержали автомобиль на территории храма: что известно (видео)

Фото: Информатор

За рулем находилась женщина, а в салоне – ребенок.

В Днепре на Набережной Победы, на территории храма Пресвятой Богородицы, 2 января полиция со стрельбой задержала автомобиль Citroen. За рулем кружащего автомобиля находилась женщина, а в салоне — ребенок около двух лет.

Видео с места происшествия публикуют местные жители в Сети.

Официальной информации об инциденте пока нет. Однако, по словам очевидцев, все началось в центре города, где водитель попала в ДТП с несколькими авто.

© Информатор
Фото: Информатор
© Информатор
Фото: Информатор

Женщина вела себя неадекватно и не реагировала на требование остановиться, доехав до жилмассива Красный Камень. Чтобы задержать водительницу, полиции пришлось открыть огонь по колесам на территории храма.

"Чтобы сбежать от полицейских, водитель протаранила их авто и заехала на территорию храма на Красном Камне. Вероятно, она находилась в состоянии алкогольного опьянения", - сообщает "Информатор".

На месте происшествия находилось около семи патрульных автомобилей и скорая. Женщину остановили и задержали. Никто не пострадал.

© Информатор
Фото: Информатор
© Информатор
Фото: Информатор

Напомним, в Днепре впервые за четверть века в новогоднюю ночь родился только один младенец. Родители ребенка после полномасштабного вторжения Россия сбежали из Мариуполя.

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Дата публикации
Просмотры
3981
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