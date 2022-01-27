В Днепре солдат расстрелял сослуживцев: количество убитых и раненых выросло

Стрелец скрылся.
В Днепре в ночь на 27 января солдат-срочник расстрелял сослуживцев: количество убитых выросло до пяти, столько же ранено.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 27 января.
По словам Антона Геращенко, среди погибших есть женщина — сотрудница завода "Южмаш". Вторая женщина – военнослужащий НГУ.
Все произошло все на закрытой территории Южного машиностроительного завода – это режимный объект, где солдаты несли службу в рядах Нацгвардии. 20-летний срочник ночью взял автомат из комнаты, где хранилось оружие, зашел в караульное помещение и открыл огонь. В тот момент в помещении находились более двух десятков воинов, двое из них успели выбежать и вызвать правоохранителей.
Стрелец с автоматом скрылся. Предполагают, что он перелез через забор. Его разыскивают. Полиция объявила план "Сирена". "Введена полицейская спецоперация: продолжаются поиски военнослужащего, устроившего стрельбу в Днепре. В Днепропетровской и соседних областях введена полицейская спецоперация. На поиски подозреваемого задействованы все службы полиции", — говорится в сообщении полиции.
Напомним, в центре Киева во вторник, 25 января, напротив Софии недалеко от здания СБУ после обеда произошло столкновение между группой людей. Впоследствии один из мужчин выхватил автоматическое оружие и стал стрелять. Как рассказали в полиции, вооруженный мужчина – представитель частной охранной фирмы. Приехал на вызов в учреждение, где размещается обменник. Сюда пришла общественная организация, которая говорит, борется против коррупции. Хотели зайти, наклеили наклейки, а работники вызвали охрану. Произошла схватка.
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