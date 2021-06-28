В Днепре сотрудники ГСЧС спасли собаку, которая упала в заброшенный колодец: фото

В Днепре сотрудники ГСЧС спасли собаку, которая упала в заброшенный колодец: фото

Жизни животного сейчас уже ничего не угрожает.

В Днепре сотрудники ГСЧС спасли жизнь четвероногому животному.

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Как сообщает ГСЧС, утром 28 июня от женщины поступило сообщение о том, что на территории частного жилого сектора на улице Орлиной Самарского района города Днепр в колодце находится собака.

"По прибытию к месту вызова сотрудники ГСЧС увидели, что в заброшенном колодце, на глубине 2 метров находится животное и нуждается в помощи. С помощью трехколенной лестницы один из спасателей спустился вниз и поднял на поверхность собаку", — говорится в сообщении.

Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Жизни животного сейчас уже ничего не угрожает.

Отмечается, что к спасению были привлечены 5 спасателей и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

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