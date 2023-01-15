В Днепре спасли девушку, около 20 часов пробывшую под завалами: врачи борются за ее жизнь

Голос девушки услышали еще в час ночи, однако вытащить смогли только сегодня около 11:30.
Сегодня, 15 января, около 11:30 в Днепре спасатели достали из-под завалов уничтоженной российским ударом многоэтажки 27-летнюю девушку.
Об этом "Суспильному" сообщил главврач одной из городских больниц.
"Девушка 27 лет около 20 часов пробыла под завалами, из-за чего получила сильное переохлаждение. Температура тела при госпитализации в больницу составила 31 градус. Она в реанимации, врачи борются за ее жизнь", — рассказал он.
Как ГСЧСовцы спасали девушку, показал на фото министр внутренних дел Денис Монастырский.
По его словам, спасатели услышали ее голос во время минуты тишины около часа ночи 15 января. В 11.30 девушка была спасена из-под завалов.
Напомним, российские оккупанты 14 января в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В частности, одна из российских ракет попала в многоэтажку в Днепре.
По последним данным, число погибших возросло до 25 гражданских людей. Предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир.
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