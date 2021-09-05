В Днепре спасли ребенка, который упал в заброшенный 5-метровый колодец

В результате падения ребенок не получил серьезных травм.
В Днепре спасатели достали из заброшенного погреба 12-летнего мальчика, который упал туда во время игры с другом.
Об этом сообщает ГСЧС области на своем сайте.
Именно друг позвонил спасателям и попросил о помощи. На место сразу же выехала бригада из 5 человек.
"На вызов срочно прибыло отделение 18 государственной пожарно-спасательной части. На месте они обнаружили ребенка 2009 года в заброшенном колодце на глубине примерно 5 метров. Обвязав мальчика веревкой, специалисты ГСЧС подняли его на поверхность", — отмечают в ведомстве.
В результате падения ребенок получил несерьезные повреждения, поэтому к медикам не обращались, родители забрали его домой.
А накануне в Днепре в одном из многоквартирных домов на улице Софьи Ковалевской разыгралась криминальная драма. Мужчина пригласил в гости малознакомых девушек, ограбил их и после этого застрелился.