В Днепре спасли тяжелораненого воина: потерял обе руки, имел обгоревшее лицо и переломы

Благодаря медикам Дмитрий уже дышит без ИВЛ.
В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова спасли украинского военного, получившего тяжелые ранения. В частности, потерял обе руки.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель клиники Сергей Рыженко.
"Дмитрий с оторванными руками, обгоревшим лицом, почти ничего не видит, многочисленными переломами, ранением живота был доставлен в Мечников", — рассказал медик.
По его словам, реаниматологи политравмы совершили невозможное — спасли защитнику жизнь. Теперь 23-летний Дмитрий дышит без ИВЛ и уже разговаривает.
Боец родом из Кропивницкого. Его воспитывала бабушка, потому что мама рано умерла. Вместе с братом Евгением пошли вместе защищать Родину
Рыженко также рассказал красивую историю: когда пациент очнулся, то хотел услышать свою любимую, но попросить телефон не решался.
"Сегодня ему поднесли к уху трубку, Аня сказала, что она рядом, заходит в реанимацию. День встреч, приехала Аня и брат. У обоих на глазах слезы. Увидев обожженное, раненое тело Дмитрия, спрашивают, что будет дальше?" нас все получится, я так соскучился", — сказал Дмитрий, встречая родных, почти не видя их обожженными глазами", — написал Рыженко.
Напомним, в Днепре в больнице имени Мечникова десять часов спасли жизнь 28-летнего военного Андрея. Он взорвался на мине. Боец получил много сложных травм и большую кровопотерю.
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