В Днепре стартовала "Большая стройка" Северной объездной дороги

В Днепре началось строительство Северного обхода города. Ранее в этом году было начато и уже почти завершено строительство Южного обхода Днепра. Таким образом, город, который, как и многие другие в Украине, не имел объездной дороги, наконец ее получит.

Обе дороги строятся в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА.

"В области возводят с нуля три магистрали. Новая трасса на Киев Н-31. А еще — две объездные. Они существенно разгрузят Днепр от транзита. На Северном обходе работы только начали. Четырехполосная автодорога протяженностью 6,6 км соединит Кайдакский мост с трассой М-30 Стрый-Изварино", - отметил первый заместитель главы ОГА Владимир Орлов.

Северный обход с пропускной способностью более 2600 автомобилей в час разгрузит от пробок, в частности, Новокодацкий район города, улицы которого слишком узки для транзитных фур.

Продолжением Кайдакского моста станет уникальная эстакада протяженностью 1 км над заводской зоной и железнодорожными путями. Как отмечают в ОГА, таких криволинейных эстакад в Украине еще не строили.

Для защиты жителей близлежащих жилых домов от шума магистраль обустроят специальными металлопластиковыми экранами, которые его будут поглощать.

А на выезде из города построят железнодорожный путепровод. Дорогу проложат под ним. Предусмотрены и двухуровневые развязки.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский анонсировал среди планов программы "Большая стройка" на 2021 год обновление и строительство 6500 км трасс национального и местного значения и 245 мостов.

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