В Днепре столкнулись грузовик и автобус с пассажирами: есть пострадавшие

Грузовик въехал в автобус.
В Днепре утром 26 января на улице Курсантской на дороге не разминулись грузовик и автобус с пассажирами.
Об этом пишет "Информатор".
Как стало известно, на дороге столкнулись автобус “Богдан”, курсирующий по маршруту №37, и грузовик Volvo. По словам водителя общественного транспорта, грузовик в него въехал, когда он двигался в крайней левой полосе.
В результате удара фуру “сложило” пополам, у нее сильно деформирована передняя часть. Кроме того, в аварии пострадал пассажир автобуса. Его госпитализировали в больницу с травмой грудной клетки.
На месте происшествия работали следователи по ДТП. Устанавливаются все детали инцидента.
Напомним, что в Днепропетровской области водитель легковушки на скорости вылетел с дороги: пострадавшую девушку вырезали из авто.
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