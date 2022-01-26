В Днепре столкнулись грузовик и автобус с пассажирами: есть пострадавшие

В Днепре столкнулись грузовик и автобус с пассажирами: есть пострадавшие

Грузовик въехал в автобус.

В Днепре утром 26 января на улице Курсантской на дороге не разминулись грузовик и автобус с пассажирами.

Об этом пишет "Информатор".

Как стало известно, на дороге столкнулись автобус “Богдан”, курсирующий по маршруту №37, и грузовик Volvo. По словам водителя общественного транспорта, грузовик в него въехал, когда он двигался в крайней левой полосе.

В результате удара фуру “сложило” пополам, у нее сильно деформирована передняя часть. Кроме того, в аварии пострадал пассажир автобуса. Его госпитализировали в больницу с травмой грудной клетки.

На месте происшествия работали следователи по ДТП. Устанавливаются все детали инцидента.

Напомним, что в Днепропетровской области водитель легковушки на скорости вылетел с дороги: пострадавшую девушку вырезали из авто.

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