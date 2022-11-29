В Днепре страдает крокодил и умирают рыбы в "Аквариуме" из-за отключения света (фото)

В Днепре из-за длительных отключений света умирают тропические рыбы, страдают крокодилы и другие животные в "Аквариуме" Днепровского национального университета имени Олеся Гончара.

Администрация временно закрыла его для посетителей и просит помощи украинцев в Facebook.

"Двое суток "Аквариум" был отключен от электроснабжения. Не было и отопления. Сотрудники практически круглосуточно делали все, что было в их силах для сохранения коллекции. Свет дали, но потерь на этот раз избежать не удалось", — сообщили в "Аквариуме".

Фото: Oleh Marenkov

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Сотрудники просят помочь сохранить жизнь крокодила, проживающего в "Аквариуме". В его вольере необходимо установить тёплый пол, уложить кафель и выполнить другие работы.

Узнать, что необходимо "Аквариуму", можно по этой ссылке. Телефон для связи: (097)-962-70-22.

Фото: Oleh Marenkov

Фото: Oleh Marenkov

Фото: Oleh Marenkov

Фото: Аквариум

Фото: Аквариум

Фото: Oleh Marenkov

Напомним, украинцев просят очень бережно относиться к потреблению электроэнергии. Это позволит меньше применять ограничения, направленные на предотвращение аварий. Его уже сократили на 15%, однако этого мало, говорят в "Укрэнерго".

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