В Днепре студентка переходила дорогу и упала в глубокую яму с водой (фото)

В Днепре студентка переходила дорогу и упала в глубокую яму с водой (фото)

Выбраться из провала ей помогли прохожие.

В Днепре рядом с пешеходным переходом студентка провалилась в яму с водой.

Об этом пишет издание "Информатор".

Как стало известно, инцидент произошел 6 сентября около 09:00 на улице Чернышевской. Девушка ступила на тротуар, чтобы перейти дорогу. В это время у нее буквально ушла из-под ног земля — она провалилась в яму, наполненную водой.

Из ямы студентке помогли выбраться случайные прохожие. На место происшествия впоследствии прибыли коммунальщики, которые огородили опасный участок. В месте провала проводятся ремонтные работы.

Напомним, что в Днепре пожилая женщина застряла между трубами в собственной квартире и не смогла самостоятельно освободиться. Ее освобождали спасатели.

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