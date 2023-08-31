В Днепре суд избирает меру пресечения полицейскому, застрелившему мужчину (фото)

В Днепре 31 августа началось судебное заседание, где изберут меру пресечения полицейскому, который 29 августа застрелил мужчину-пассажира Jaguar.

Об этом корреспондентка ТСН Ольга Павловская сообщила с места происшествия.

Судебное заседание по избранию патрульному меры проходит с помощью видеосвязи, что связано с состоянием здоровья правоохранителя. Его адвокат предоставил суду соответствующую медицинскую документацию, однако подробности не разглашались.

В суд сейчас пришли немало патрульных, чтобы поддержать коллегу.

Прокурор просит суд избрать полицейскому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Суд выбирает меру пресечения полицейскому из Днепра/Фото: ТСН.ua

Суд выбирает меру пресечения полицейскому из Днепра/Фото: ТСН.ua

Напомним, 29 августа в Днепре патрульный полицейский во время задержания застрелил мужчину. Патрульные остановили автомобиль Jaguar, нарушивший правила дорожного движения. В машине находились мужчина, женщина и двое детей. Между взрослыми из авто и патрульными возник конфликт, который перерос в драку и стрельбу.

Полицейский, застреливший мужчину, задержан и открыто дело по фактам умышленного убийства и превышения служебных полномочий. Правоохранители также открыли уголовное производство по факту нападения на патрульных. Женщине из Jaguar готовят подозрение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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