В Днепре суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал 9-летнего мальчика

В Днепре суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал 9-летнего мальчика

Трижды ранее судимый мужчина проведет за решеткой 12 лет.

В Днепре Кировский районный суд вынес приговор 43-летнему гражданину за изнасилование ребенка. Мужчину приговорили к 12 годам заключения.

Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.

Преступление произошло в мае 2018 года. Обвиняемый, воспользовавшись тем, что 9-летний мальчик остался без присмотра взрослых, с применением физического насилия удовлетворил с ним половую страсть неестественным способом. Ему инкриминировали ч. 3 ст.153 УК Украины (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное повторно, в отношении малолетнего).

Ранее 43-летний мужчина был трижды судим (последний раз за аналогичное преступление), после освобождения из тюрьмы надлежащих выводов не сделал, на путь исправления не стал и вновь совершил умышленное преступление.

Свою вину подсудимый не признал, однако ее полностью доказала Центральная окружная прокуратура города Днепра, которая поддерживала обвинения.

Суд назначил ему наказание в виде 12 лишения свободы.

Напомним, что в Днепре на Монастырском острове человек изнасиловал школьницу. Подозреваемого в совершении преступления задержали правоохранители.

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