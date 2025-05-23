В Днепре судья мотоциклом насмерть сбил пешехода (фото)

Мотоцикл судьи, которым он сбил пешехода в Днепре / © Государственное бюро расследований

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В Днепре 23 мая судья на мотоцикле наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте. Пешеход погиб на месте.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

По предварительным данным, 23 мая в Днепре судья одного из районных судов, находясь за рулем мотоцикла, наехал на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Из-за столкновения пешеход погиб на месте от полученных травм.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГБР. Предварительно установлено, что судья-водитель мотоцикла был трезвым.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель человека.

Место ДТП в Днепре, где судья на мотоцикле сбил пешехода / © Государственное бюро расследований

Мотоцикл судьи, которым он сбил пешехода в Днепре / © Государственное бюро расследований

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