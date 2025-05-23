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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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170
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В Днепре судья мотоциклом насмерть сбил пешехода (фото)

Пешеход погиб на месте от полученных травм, а предварительная проверка показала, что судья-водитель был трезвым.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Мотоцикл судьи, которым он сбил пешехода в Днепре

Мотоцикл судьи, которым он сбил пешехода в Днепре / © Государственное бюро расследований

В Днепре 23 мая судья на мотоцикле наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте. Пешеход погиб на месте.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

По предварительным данным, 23 мая в Днепре судья одного из районных судов, находясь за рулем мотоцикла, наехал на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Из-за столкновения пешеход погиб на месте от полученных травм.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГБР. Предварительно установлено, что судья-водитель мотоцикла был трезвым.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель человека.

Место ДТП в Днепре, где судья на мотоцикле сбил пешехода / © Государственное бюро расследований

Место ДТП в Днепре, где судья на мотоцикле сбил пешехода / © Государственное бюро расследований

Мотоцикл судьи, которым он сбил пешехода в Днепре / © Государственное бюро расследований

Мотоцикл судьи, которым он сбил пешехода в Днепре / © Государственное бюро расследований

К слову, в 2023 году Украину всколыхнуло громкое ДТП: пьяный судья Макаровского районного суда Алексей Тандыр насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве. Высший совет правосудия уволил судью с должности. Дело еще не закрыто.

А в декабре 2024 года в Дрогобыче на Львовщине пьяный адвокат Иван Якимов на большой скорости врезался своим авто в припаркованную машину, а затем — в стену жилого дома. Заметим, это был не первый случай, когда юрист попался за рулем навеселе.

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Дата публикации
Количество просмотров
170
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