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В Днепре судья мотоциклом насмерть сбил пешехода (фото)
Пешеход погиб на месте от полученных травм, а предварительная проверка показала, что судья-водитель был трезвым.
В Днепре 23 мая судья на мотоцикле наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте. Пешеход погиб на месте.
Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
По предварительным данным, 23 мая в Днепре судья одного из районных судов, находясь за рулем мотоцикла, наехал на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Из-за столкновения пешеход погиб на месте от полученных травм.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГБР. Предварительно установлено, что судья-водитель мотоцикла был трезвым.
Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель человека.
К слову, в 2023 году Украину всколыхнуло громкое ДТП: пьяный судья Макаровского районного суда Алексей Тандыр насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве. Высший совет правосудия уволил судью с должности. Дело еще не закрыто.
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