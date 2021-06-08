В Днепре судья за фейковое судебное решение просил 2,5 тысячи долларов

Теперь мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

В Днепре Служба безопасности Украины разоблачила судью одного из районных судов города. За вынесение фейкового судебного решения он просил 2,5 тысячи долларов.



Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Не чист на руку судья предложил одному из адвокатов принять необходимое решение за денежное вознаграждение. За фейковый документ он требовал 2,5 тысячи долларов.



"Правоохранители задокументировали факт получения всей суммы взятки судьей в служебном помещении. В рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 3 ст. 368 ("принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом") УК Украины, решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении", — отметили в пресс-службе СБУ.



Если в суде будет доказана вина подозреваемого, за решетку он может отправиться на срок от пяти до десяти лет.



Напомним, судью из Броваров отправили за решетку и конфисковали имущество за взятку.

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