В Днепре бытовой конфликт СЗЧшника чуть не завершился трагедией / © Национальная полиция Днепропетровской области

В Днепре СЗЧшник взял в заложники свою мать и угрожал взорвать боеприпас, чтобы не попасть в руки полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Соседи позвонили полиции о том, что в одной из квартир произошел конфликт и слышны крики о помощи.

Копы оперативно приехали на место происшествия. Правоохранители вели переговоры с мужчиной, пытаясь успокоить его и убедить отпустить мать, чтобы она не пострадала.

При силовой поддержке спецназовцев управления КОРД полицейские задержали местного жителя. Им оказался 48-летний мужчина, самовольно покинувший место службы. Нарушитель был доставлен в отделение полиции для установления всех обстоятельств происшествия. В настоящее время с ним продолжаются следственные действия.

Женщину с телесными повреждениями доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина взорвал гранату в подъезде многоэтажки.