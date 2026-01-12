- Дата публикации
В Днепре СЗЧшник взял в заложники свою мать и угрожал взорвать боеприпас
В Днепре СЗЧшник взял в заложники свою мать и угрожал взорвать боеприпас, чтобы не попасть в руки полиции.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Соседи позвонили полиции о том, что в одной из квартир произошел конфликт и слышны крики о помощи.
Копы оперативно приехали на место происшествия. Правоохранители вели переговоры с мужчиной, пытаясь успокоить его и убедить отпустить мать, чтобы она не пострадала.
При силовой поддержке спецназовцев управления КОРД полицейские задержали местного жителя. Им оказался 48-летний мужчина, самовольно покинувший место службы. Нарушитель был доставлен в отделение полиции для установления всех обстоятельств происшествия. В настоящее время с ним продолжаются следственные действия.
Женщину с телесными повреждениями доставили в больницу.
Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина взорвал гранату в подъезде многоэтажки.