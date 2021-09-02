В Днепре таксисты сняли на видео, как издеваются над пассажиром, который не заплатил за проезд

В полицию по факту происшествия сообщений не поступало.

В Днепре компания таксистов избила и заставила облиться зеленкой мужчину, которых хотел проехать "зайцем". Инцидент недовольные водители снимали на видео, после чего загрузили в соцсети.

Об этом пишут в местном телеграмм-канале.

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На ролике видно, как мужчина открывает бутылку с зеленкой и выливает ее себе на голову. Между тем несколько мужчин, которые находятся за кадром, говорят, чтобы он растер раствор еще и по лицу.

"Хотел бесплатно покататься в такси. Получив пару тройку физических замечаний от таксистов, сам по доброй воле, добавил себе наказание: облился зеленкой и пошел домой", — отметили авторы видео.

В комментариях к публикации не все пользователи поддержали действия таксистов. Горожане пишут, что на место происшествия нужно было вызвать полицию и написать на пассажира заявление.

"А если человек напишет заявление в полицию? Там таксистам грозит не одна статья", — уточнил один из комментаторов.

Однако ТСН.ua в пресс-службе патрульной полиции области сообщили, что правоохранителям по факту происшествия заявления не поступали.

Напомним, что в Днепре парень на улице до смерти забил прохожего. Между 19-летним гражданином и 38-летним мужчиной возник конфликт у подъезда.

Новости Днепра: таксисты избили и заставили облиться зеленкой пассажира, не заплатившего за проезд

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