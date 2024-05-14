В Днепре ТЦК планирует потратить 10 млн грн на перевозку военнообязанных – тендер

Военкомат Днепра объявил тендер на услуги по перевозке военнообязанных.

Днепропетровский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки разместил тендер на услуги по перевозке военнообязанных. Ожидаемая стоимость составляла 10,8 млн гривен.

Об этом говорится на сайте Prozorro.

В тендере принимали участие две компании — "ПИВНИЧ ТРАНС" и "Автопроминь". Последняя стала победителем торгов с предложением – 10,1 млн грн. С ней должен быть заключен договор.

Тендер на услуги по перевозке военнообязанных

Тендер на услуги по перевозке военнообязанных

Компания должна обеспечить выполнение перевозки междугородными автобусами соответствующей вместительности военнообязанных и их багажа из Днепра до места назначения по установленному маршруту.

Срок предоставления услуг – до 31 декабря 2024 года.

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