В Днепре тиктокер ради лайков бьет девушек: пользователи соцсетей в шоке (видео)

Впоследствии ролики со своими "приключениями" загружает в ТикТок.

В Днепре молодой парень подкрадывается к девушкам, бьет их ногами и убегает. Все это он снимает на камеру мобильного телефона, а затем загружает в социальные сети.

Подобные ролики стали появляться в телеграм-каналах.

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На кадрах видно, как парень, на вид которому до 20 лет, подходит к девушкам и бьет их ногой по попе. После чего убегает. Впоследствии ролики со своими “приключениями” загружает в Тик-Ток.

На видео он также употребляет алкоголь. Все это сопровождается грустной песней “Спасибо за то, что дала позабыть о любви”.

В социальных сетях пишут, что такие случаи уже произошли на проспекте Калнышевского возле отделения почты, еще один — на перекрестке проспекта Слобожанского и улицы Калиновой.

“Девушка почувствовала, что ее кто-то пнул. Обернувшись, увидела мужчину. Он вел себя неадекватно, поэтому девушка решила с ним не связываться”, — отметили в соцсетях.

В комментария пользователи добавили, что парня также видели в одном из гипермаркетов на левом берегу города. По словам очевидцев, у него могут быть проблемы с психическим здоровьем.

Заходил в магазины и фотографировался с манекенами, фотографировал девушек. Вел себя действительно очень неадекватно, странно, разговаривал сам с собой.

Мне в декабре позвонила девушка и сказала, что ее кто-то в центре города ударил сзади.

Нужно писать заявление в полицию.

Позже появилась информация, что парня задержали правоохранители. Сейчас стражи порядка устанавливают все детали, а также ищут пострадавших в результате неудачных пранков.

Напомним, что в Киеве пассажир троллейбуса избил парня, который громко говорил по телефону.

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