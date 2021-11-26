В Днепре толпа мужчин избила и похитила местного жителя: в городе ввели спецоперацию

В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются правоохранители.

В Днепре днем 26 ноября на улице Курчатова несколько мужчин избили и затолкали в автомобиль местного жителя. После чего увезли его в неизвестном направлении.

Об этом пишет издание "Днепр оперативный".

Инцидент произошел в районе автовокзала. Там неизвестные избили мужчину, довели его до легкового автомобиля и усадили внутрь. Этот момент зафиксировали камеры наблюдения. После чего граждане сели в это же авто и скрылись в неизвестном направлении.

По данным издания, в городе объявили полицейскую спецоперацию. Впоследствии на одной из заправок на улице Павлова копы обнаружили авто, подходящее под ориентировку. Однако задержали ли они подозреваемых, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

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