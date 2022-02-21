В Днепре трое полицейских и двое мужчин провалились под лед: есть погибший (фото)

В Днепре трое полицейских и двое мужчин провалились под лед: есть погибший (фото)

Полицейские пытались спасти мужчину.

В Днепре под лед провалились пять человек, среди которых трое полицейских. В результате инцидента один мужчина умер.

Об этом сообщает пресс- служба ГСЧС.

Отмечается, что спасателям 20 февраля в 14:56 поступило сообщение о мужчине, который во время рыбалки провалился под лед на реке Днепр. Первыми на место приехали три сотрудника полиции. Они пытались спасти рыбалку, однако сами провалились под лед.

Следом за ними под лед провалился еще один местный житель, пытавшийся помочь сотрудникам Национальной полиции. Спасателям удалось достать из воды всех мужчин. Но рыбак скончался в карете скорой помощи.

Напомним, в г. Кривой Рог Днепропетровской области во время прогулки под лед провалилось двое детей. Одна из потерпевших погибла, другую девочку удалось спасти.

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