- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 153
- Время на прочтение
- 2 мин
В Днепре ТЦКшник устроил стрельбу во время "погони" за уклонистом (видео)
Стрельба в Днепре: ТЦК подтвердил, что огонь открывал их работник
Днепропетровский областной ТЦК подтвердил, что их работник открыл посреди улицы во время «погони» за уклонистом. В военкомате заверили, что это был предупредительный ответный огонь после того, как мужчина провоцировал драку.
В местных пабликах распространяют видео, на котором слышен выстрел. В сообщении указано, что стрельба произошла возле школы на улице Ивана Нечуя-Левицкого. На видео также присутствует ненормативная лексика.
Что говорят в ТЦК
Днепропетровский областной ТЦК и СП говорит, что полная информация по инциденту будет предоставлена после выяснения всех его обстоятельств.
По предварительной информации, 24 августа 2025 года группа оповещения РТЦК совместно с сотрудниками Нацполиции на улице Ивана Нечуя-Левицкого остановили гражданина для проверки наличия военно-учетных документов.
«Вопреки требованиям действующего законодательства, предусматривающего необходимость для граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет иметь при себе военно-учетные документы, данное лицо таких документов при себе не имело», — говорится в сообщении.
Гражданину предложили проехать в ТЦК для уточнения данных. Однако, как уверяют в пресс-службе ТЦК, мужчина «отказался и начал вести себя агрессивно». В военкомате утверждают, что он один напал на представителей РТЦК, провоцируя драку.
«Одним из представителей группы оповещения для прекращения противоправных действий и с целью остановить драку был произведен одинокий выстрел холостым патроном вверх. Это заставило нарушителя прекратить нападение, после чего он бросился убегать», — говорится в сообщении.
Среди гражданских, военных и полицейских пострадавших нет. В настоящее время продолжается расследование и выяснение всех обстоятельств данного инцидента.
Ранее сообщалось, что после мобилизации в реанимации скончался известный брейкдансер из Кропивницкого.
Кроме того, стало известно, что в Ровенской области на пункте сбора умер мобилизованный.