В Днепре ТЦКшник устроил стрельбу во время "погони" за уклонистом (видео)

Днепропетровский областной ТЦК подтвердил, что их работник открыл посреди улицы во время «погони» за уклонистом. В военкомате заверили, что это был предупредительный ответный огонь после того, как мужчина провоцировал драку.

В местных пабликах распространяют видео, на котором слышен выстрел. В сообщении указано, что стрельба произошла возле школы на улице Ивана Нечуя-Левицкого. На видео также присутствует ненормативная лексика.

Дата публикации 15:29, 25.08.25

Что говорят в ТЦК

Днепропетровский областной ТЦК и СП говорит, что полная информация по инциденту будет предоставлена после выяснения всех его обстоятельств.

По предварительной информации, 24 августа 2025 года группа оповещения РТЦК совместно с сотрудниками Нацполиции на улице Ивана Нечуя-Левицкого остановили гражданина для проверки наличия военно-учетных документов.

«Вопреки требованиям действующего законодательства, предусматривающего необходимость для граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет иметь при себе военно-учетные документы, данное лицо таких документов при себе не имело», — говорится в сообщении.

Гражданину предложили проехать в ТЦК для уточнения данных. Однако, как уверяют в пресс-службе ТЦК, мужчина «отказался и начал вести себя агрессивно». В военкомате утверждают, что он один напал на представителей РТЦК, провоцируя драку.

«Одним из представителей группы оповещения для прекращения противоправных действий и с целью остановить драку был произведен одинокий выстрел холостым патроном вверх. Это заставило нарушителя прекратить нападение, после чего он бросился убегать», — говорится в сообщении.

Среди гражданских, военных и полицейских пострадавших нет. В настоящее время продолжается расследование и выяснение всех обстоятельств данного инцидента.

