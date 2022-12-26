В Днепре у фигурантов уголовного дела, связанного с "Великим будівництвом", проводят серию обысков

В Днепре продолжаются обыски у фигурантов уголовного дела, связанного с "Великим будівництвом", среди которых — председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Об этом "Схемам" рассказали три несвязанных между собой источника в Днепре и в правоохранительных органах Украины.

Следственные действия продолжаются в помещении Днепропетровской ОВА – кабинете самого Резниченко, а также в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, ответственном за закупки в пределах строительства и реконструкции дорог и ряде других департаментов ОВА.

Также обыскали подрядчиков ДОВА – в помещениях фирмы "Стройинвестинжиниринг", на производственных предприятиях и у связанных лиц компании.

В Днепропетровской ОВА обыски пока не комментировали. В НАБУ и САП также не комментировали эти следственные действия.

Напомним, в Броварах Киевской области из-за обстрелов врага 16 декабря обесточены объекты критической инфраструктуры.

Добавим, что после войны России против Украины новые дома нашей страны будут проектироваться с бомбоубежищем и укрепленным подземным паркингом, как это делается в Израиле.

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