В Днепре у фигурантов уголовного дела, связанного с "Великим будівництвом", проводят серию обысков

Детективы проводят следственные действия непосредственно в помещении Днепропетровской ОВД – кабинете председателя Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
В Днепре продолжаются обыски у фигурантов уголовного дела, связанного с "Великим будівництвом", среди которых — председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Об этом "Схемам" рассказали три несвязанных между собой источника в Днепре и в правоохранительных органах Украины.
Следственные действия продолжаются в помещении Днепропетровской ОВА – кабинете самого Резниченко, а также в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, ответственном за закупки в пределах строительства и реконструкции дорог и ряде других департаментов ОВА.
Также обыскали подрядчиков ДОВА – в помещениях фирмы "Стройинвестинжиниринг", на производственных предприятиях и у связанных лиц компании.
В Днепропетровской ОВА обыски пока не комментировали. В НАБУ и САП также не комментировали эти следственные действия.
Напомним, в Броварах Киевской области из-за обстрелов врага 16 декабря обесточены объекты критической инфраструктуры.
Добавим, что после войны России против Украины новые дома нашей страны будут проектироваться с бомбоубежищем и укрепленным подземным паркингом, как это делается в Израиле.
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