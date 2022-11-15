Душили и говорили, что это "воспитание": в Днепре у родителей забрали шестерых детей (фото)

В Днепре правоохранители забрали у родителей шестерых детей в возрасте от одного до 13 лет. О несовершеннолетних, живущих в ужасных условиях, стало известно случайно, когда раздетый мальчик выбежал из дома, потому что его душил отчим.

Ребенка в одном нижнем белье заметили прохожие, дали ему теплую одежду и вызвали полицию.

Впоследствии к патрульным вышел мужчина и представился отчимом 10-летнего мальчика. Он рассказал полицейским, что сбежал из дома, потому что отчим душил его.

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Когда на место происшествия приехала мама ребенка, она заявила, что в действиях мужчины не видит ничего плохого. Мол, это обычный процесс воспитания.

Патрульные осмотрели условия проживания в квартире и были поражены антисанитарией, отсутствием нормальной еды и состоянием детей.

Об обнаруженном факте сообщили в ювенальную превенцию и социальную службу, а также вызвали скорую. Всех шестерых детей забрали в больницу, где их осмотрят и окажут необходимую помощь.

Относительно вопроса о привлечении к ответственности родителей и дальнейшей судьбе детей будут решать ответственные за это службы.

Напомним, в пригороде Днепра неизвестный стреляет по детям на площадке. Известно минимум о трех пострадавших, а также раненых животных — коте и собаке. Стрелка ищут правоохранители, а родителей призывают быть осторожными.

Фото: Патрульная полиция Днепропетровской области

Фото: Патрульная полиция Днепропетровской области

Фото: Патрульная полиция Днепропетровской области

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