В Днепре ученик седьмого класса забрызгал девушке лицо газовым баллончиком

Детали происшествия устанавливают ювенальные полицейские.

В Днепре школьник распылил в туалете учебного заведения перцовый баллончик. Из-за чего детей с уроков пришлось снять и отправить домой.

Об этом пишет издание "Информатор".

Как стало известно, происшествие случилось в общеобразовательной школе №130. Там в туалете ученик седьмого класса распылил газовый баллончик. В этот момент рядом с ним якобы находилась девочка.

“Предварительно, детей отправили домой с разрешения родителей. В больницу не обращались, классный руководитель мониторит состояние учеников”, — сообщили в департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета.

В социальных сетях пишут, что парень брызнул из баллончика девочке в лицо. На его поведение ранее уже неоднократно жаловались.

Сейчас детали происшествия устанавливают ювенальные полицейские. Информацию об инциденте, по словам правоохранителей, зарегистрировали в журнале единого учета.

Напомним, что в Одессе учитель взял школьника за ногу и протащил через весь коридор.

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