В Днепре украинского военного приговорили к пожизненному: что он натворил

Расстрел в Лимане: суд спустя более 1,5 года наконец-то принял решение / © УНІАН

К пожизненному заключению приговорен военнослужащий Нацгвардии, который расстрелял полицейских и двух женщин в Лимане Донецкой области.

Об этом передает пресс-служба ГБР.

Инцидент произошел в конце января 2024 года. Тогда жительница деоккупированного Лимана сообщила полиции о конфликте с военным. Мужчина проник во двор, стучал в окна и пытался попасть в дом.

По вызову прибыла следственно-оперативная группа. Впоследствии правоохранители перестали выходить на связь и на место направили еще один наряд. Полицейские обнаружили застреленными двух своих коллег и поврежден служебный автомобиль. Во дворе также лежали тела двух женщин — пенсионерки и ее дочери.

Преступник был задержан по горячим следам.

По словам правоохранителей, между военным и местной жительницей периодически возникали конфликты. Когда приехала следственно-оперативная группа, фигурант расстрелял полицейских, завладел их табельным оружием, а затем убил женщину и ее мать, ставших свидетелями преступления.

Суд признал военнослужащего виновным в незаконном проникновении в жилище, хулиганстве, умышленном убийстве правоохранителей при исполнении служебных обязанностей, умышленном убийстве двух лиц, убийстве с целью скрыть другое преступление, завладении и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Нацгвардейца приговорили к пожизненному лишению свободы.

Напомним, по информации источников ТСН.ua, нацгвардеец хотел, чтобы одна из женщин кого-то к себе подселила. Но женщина отказывалась. После чего возник конфликт и произошло убийство.

