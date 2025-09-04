- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 102
- Время на прочтение
- 2 мин
В Днепре украинского военного приговорили к пожизненному: что он натворил
Военный Нацгвардии расстрелял полицейских и двух женщин в Донецкой области и теперь остальную жизнь проведет за решеткой.
К пожизненному заключению приговорен военнослужащий Нацгвардии, который расстрелял полицейских и двух женщин в Лимане Донецкой области.
Об этом передает пресс-служба ГБР.
Инцидент произошел в конце января 2024 года. Тогда жительница деоккупированного Лимана сообщила полиции о конфликте с военным. Мужчина проник во двор, стучал в окна и пытался попасть в дом.
По вызову прибыла следственно-оперативная группа. Впоследствии правоохранители перестали выходить на связь и на место направили еще один наряд. Полицейские обнаружили застреленными двух своих коллег и поврежден служебный автомобиль. Во дворе также лежали тела двух женщин — пенсионерки и ее дочери.
Преступник был задержан по горячим следам.
По словам правоохранителей, между военным и местной жительницей периодически возникали конфликты. Когда приехала следственно-оперативная группа, фигурант расстрелял полицейских, завладел их табельным оружием, а затем убил женщину и ее мать, ставших свидетелями преступления.
Суд признал военнослужащего виновным в незаконном проникновении в жилище, хулиганстве, умышленном убийстве правоохранителей при исполнении служебных обязанностей, умышленном убийстве двух лиц, убийстве с целью скрыть другое преступление, завладении и незаконном хранении огнестрельного оружия.
Нацгвардейца приговорили к пожизненному лишению свободы.
Напомним, по информации источников ТСН.ua, нацгвардеец хотел, чтобы одна из женщин кого-то к себе подселила. Но женщина отказывалась. После чего возник конфликт и произошло убийство.
Ранее мы писали, что на Николаевщине военный застрелил заместителя командира роты, а потом покончил с собой.