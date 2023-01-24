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В Днепре украли более 3 млн гривен из городского бюджета на строительстве свалки

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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В Днепре украли более 3 млн гривен из городского бюджета на строительстве свалки

Фото: Национальная полиция Украины

Организатору и трем сообщникам сообщили о подозрении, еще одна участница схемы объявлена в розыск.

В Днепре на строительстве полигона бытовых отходов украли более 3 млн гривен из городского бюджета. Организатору и трем сообщникам сообщили о подозрениях, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили 24 января в Национальной полиции Украины.

Установлено, что в течение 2018-2019 годов директор коммунального предприятия Днепровского городского совета заключил соглашения с рядом подрядных организаций по выполнению строительных работ, необходимых для функционирования свалки.

© Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины

На протяжении строительства в документацию вносились ложные данные по объемам и стоимости проводимых работ, а также использованным строительным материалам, предоставленным услугам грузового транспорта и специальной технике.

Согласно проведенным экспертизам бюджету города был нанесен ущерб более чем на 3 млн гривен.

Полицейские провели обыски в офисах компаний и дома у фигурантов. Обвинительный акт направлен в суд. Еще одна участница преступной схемы объявлена в розыск, материалы по ее деятельности выделены в отдельное производство.

© Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, в Днепре полиция поймала водительницу, которая никогда не получала права. Женщина остановилась на пешеходном переходе и настаивала, чтобы полицейские взяли у нее 200 долларов и не составляли протокол.

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Дата публикации
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