В Днепре умер бывший главный врач больницы Мечникова Владимир Павлов

Предварительно, смерть медика наступила из-за инфаркта.

В Днепре на 81 году жизни скончался заслуженный врач Украины и бывший главный врач больницы им. Мечникова Владимир Павлов.

Об этом на своей странице в соцсети написал гендиректор больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

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"Легенды не умирают. Павлов Владимир Алексеевич был и остается с больницей Мечникова. Скорбим", — отметил Сергей Рыженко.

По данным "Информатора", предварительно, смерть медика наступила из-за инфаркта.

Отметим, что в 1972 году Владимир Павлов стал главным врачом больницы им. Мечникова, а в 1990 — народным депутатом Украины. С 1992 по 1995 год был начальником управления здравоохранения Днепропетровской обладминистрации. Медик написал более 90 научных работ: в частности две монографии и 12 изобретений.

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