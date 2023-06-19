В Днепре умерла 16-летняя девушка после того, как переела свежие ягоды

Причина смерти пока неизвестна, идет судебно-медицинская экспертиза.
В Днепре на улице Донецкое шоссе, в Индустриальном районе, умерла 16-летняя девушка. Трагедия произошла 16 июня.
По информации местного издания "Информатор", перед смертью подросток переела свежие ягоды : шелковицу, клубнику и красную смородину.
В полиции ТСН.ua не подтверждают и не отрицают информацию о причинах гибели девушки. Говорят, сейчас идет судебно-медицинская экспертиза, результаты которой будут обнародованы позже.
Напомним, в Одессе четырехлетние близнецы скончались после того, как поели овощей с рынка. Детям стало плохо и мама попыталась самостоятельно оказать им медицинскую помощь. Когда это не помогло – позвала медицинскую сестру. Однако состояние детей резко ухудшилось.
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