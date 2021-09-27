В Днепре умерла 18-летняя пострадавшая страшного ДТП с мусоровозом: в каком состоянии остальные потерпевшие

В Днепре умерла 18-летняя пострадавшая страшного ДТП с мусоровозом: в каком состоянии остальные потерпевшие

В больнице находятся еще два человека.

В Днепре умерла девушка, которая 25 сентября попала в страшное ДТП на проспекте Гагарина. В целом авария унесла жизни двух человек, еще двое пострадали.

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Об этом на брифинге сообщил заместитель медицинского директора по оказанию экстренной медицинской помощи больницы им. Мечникова Александр Толубаев.

"Все пациенты поступили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Их доставили сразу в реанимацию. Провели все необходимые обследования. Пациенты имели тяжелые травмы, черепно мозговые травмы и травмы грудной клетки. У девушки 18 лет повреждения были несовместимы с жизнью. К сожалению, сегодня утром она умерла", — отметил Александр Толубаев.

В тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии находятся еще два парня.

Напомним, что двое мотоциклистов погибли в результате ДТП в Харькове и возле Луцка.

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