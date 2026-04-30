В Днепре уничтожена квартира семьи известного конструктора: жена чудом выжила после атаки РФ
В Днепре в результате атаки РФ уничтожен дом вдовы выдающегося конструктора Владимира Драновского.
В результате массированного обстрела Днепра 25 апреля был поврежден жилой дом, где жила семья Владимира Драновского — бывшего главного конструктора КБ «Южное». Жене ученого удалось спастись, однако квартира испытала критические разрушения.
Об этом сообщила внучка конструктора. Дарья Верболоз в соцсетях.
Что произошло после атаки РФ в Днепре
Из-за вражеского удара 91-летняя вдова ученого осталась без жилья. По словам Дарьи Верболоз, женщина чудом не пострадала. Однако семейное жилище фактически уничтожено, а все личные вещи остались под завалами.
Известно, что Владимир Драновский занимал должность главного конструктора и начальника Конструкторского Бюро Космических Аппаратов и Систем. Он ушел из жизни в 2018 году, посвятив карьеру развитию космической отрасли Украины.
«Человек, посвятивший жизнь деятельности, связанный с разработкой и созданием космических аппаратов и космических систем, в том числе серий Космос, Интеркосмос, Океан, Сечь, Микроспутник. Он работал там, где ошибка недопустима. Где каждая деталь — это результат месяцев расчетов, проверок и ответственности. Где создаются системы, требующие высокой точности и глубоких знаний. Он строил сложные вещи, которые служили стране и людям. А сегодня его семья оказалась в сложной ситуации», — отметила внучка.
Теперь семья открыла сбор средств, чтобы приобрести вещи первой необходимости и найти новое жилье для 91-летней женщины. Все материальное наследие семьи и необходимый для быта инвентарь были утрачены в результате попадания.
Атака РФ на Днепр.
Напомним, в ночь на 25 апреля российские войска нанесли очередной массированный удар по Украине. Под ударом врага оказались Харьков, Херсон, Одесская и Киевская. Но самая большая атака произошла на Днепр.
Во время атаки РФ по Днепру зафиксировали попадание в четырехэтажное здание. Есть раненые, под завалами могут быть люди.
Так мы писали, что во время ночной атаки РФ на Днепр один из вражеских дронов влетел прямо в окно квартиры в многоэтажке.