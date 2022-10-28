В Днепре упал уровень воды в реке, из-за чего всплыл старый заброшенный пароход (фото)

В Днепре упал уровень воды в реке. Из-за чего на некоторых жилых массивах стали всплывать разные "артефакты".

В Днепре из-за падения уровня воды в реке на жилом массиве всплыл старый пароход.

Об этом пишут в местных телеграмм-каналах.

Как сообщается, из-за падения уровня воды в реке Днепр на жилом массиве Победа всплыл старый пароход. Он десятки лет назад перевозил людей.

Однако впоследствии удерживать его стало нерентабельно, в связи с чем владелец оставил его пришвартованным у косы. Сначала из него рыбачили местные жители, однако через время судно начали разбирать на металлолом.

Сейчас уже можно увидеть, что осталось от старого парохода.

Напомним, что на украинско-польской границе образовались очереди из десятков машин.

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