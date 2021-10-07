В Днепре устроили "коридор позора" посетителям концерта российской певицы Ирины Круг

Причина — ее якобы выступление в Крыму после аннексии.

В Днепре устроили "коридор позора" для посетителей концерта исполнительницы русского шансона Ирины Круг.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 7 октября.

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Активисты вышли с протестом против российской певицы. Она, по их данным, выступала в аннексированном РФ Крыму. Зрителей, которые заплатили за билеты от 700 до 2000 гривен, протестующие обвинили в финансировании врага и в измене Украине.

"Мы обращались в Службу безопасности относительно разъяснений о том, имеет ли право этот человек выступать в Украине. Мы получили ответ, что никаких запретов на выступление этой звезды нет", — сообщил заместитель начальника полиции Днепропетровской области Владимир Богонис.

Летний театр усиленно охраняли почти пол сотни человек. Запасные выходы организаторы концерта заблокировали коробками и стульями, чтобы закрыть доступ к сцене. Задержанных и пострадавших, сообщили в полиции, нет.

Новости Украины: в Днепре устроили коридор позора для посетителей концерта Ирины Круг

Как сообщалось, российскому певцу Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину на три года. СБУ внесла его в список лиц, несущих угрозу нашей национальной безопасности, и поэтому ему запрещен въезд в Украину. Причиной этого стало выступление артиста в оккупированном Крыму. А также неоднократные высказывания в поддержку режима Путина.

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