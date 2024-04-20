В Днепре увеличилось количество погибших после российской атаки

Вечером в пятницу, 19 апреля, под завалами жилого многоэтажного дома в Днепре спасатели обнаружили тело третьего погибшего в результате российской ракетной атаки.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

"Спасатели обнаружили тело мужчины, проживавшего на 5-м этаже, на уровне третьего", — уточнил он.

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Всего атака российских террористов на Днепропетровскую область оборвала 8 жизней. Двое жертв – дети.

"Искренние соболезнования всем, чьих близких унес вражеский террор", — написал Сергей Лысак.

Ранее сообщалось, что в результате ракетных ударов в Днепре произошло разрушение жилого дома — частично разрушена пятиэтажка, речь идет о 4-м и 5-м этажах. До недавнего времени было известно о двух погибших и 16 раненых в городе.

Напомним, суббота, 20 апреля, в Днепре объявлена днем траура по погибшим в результате ракетных ударов РФ по городу минувшей ночью.

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