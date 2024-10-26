В Днепре увеличилось количество погибших в результате ракетного удара

Всего пострадали 13 человек.
В Днепре увеличилось число погибших в результате российской атаки на город.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Уже трое погибших после вражеской атаки по городу, — сообщил глава ОВА.
Кроме того, он сообщил, что всего пострадали 13 человек, из которых твое — дети.
Ранения также получил 17-летний парень. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 25 октября, российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Днепру.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Киеве в результате удара российского БПЛА погиб один ребенок.
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