В Днепре увеличилось количество погибших в результате ракетного удара

Всего пострадали 13 человек.

В Днепре увеличилось число погибших в результате российской атаки на город.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Уже трое погибших после вражеской атаки по городу, — сообщил глава ОВА.

Кроме того, он сообщил, что всего пострадали 13 человек, из которых твое — дети.

Ранения также получил 17-летний парень. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 25 октября, российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Днепру.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Киеве в результате удара российского БПЛА погиб один ребенок.

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