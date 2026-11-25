Укрытие в школе

Реклама

В Днепре в лицее №61 уволили учительницу, которая 24 ноября во время тревоги и взрыва покинула часть учеников в классе, когда в здании выбило окна. Родные школьников утверждают, что кабинет был заперт, но сама педагогиня это отрицает — инцидент расследует горсовет.

Об увольнении работницы изданию «УП. Жизнь» сообщили в администрации лицея №61.

Реклама

Скандал в лицее Днепра: что произошло

Публичную огласку ситуации предоставила пользовательница соцсети Threads Диана Яворская, чья сестра учится в этом заведении. По словам женщины, днем 24 ноября после объявления тревоги учительница истории не позволила детям выйти из класса в хранилище и якобы заперла кабинет на ключ.

Реклама

«Прогремел взрыв, рядом со школой „прилет“. Она самая первая побежала в укрытие, а детей при этом оставила в кабинете. Сестра была на третьем этаже — столовая на втором осталась без окон», — утверждает Диана Яворская.

Она добавила, что никто из школьников не травмировался, однако отметила, что подобные случаи в учебном заведении, по ее информации, фиксировались и раньше.

Объяснение учительницы и реакция директора

Как пишет «Общественное. Днепр», сама преподавательница признала, что впервые не сопровождала часть класса до укрытия во время тревоги, в то время как другая группа учеников спустилась туда самостоятельно. Женщина извинилась за свой поступок, но отвергла обвинения в том, что закрывала детей или запрещала им выходить.

«Началась тревога, я у них (учеников — ред.) спросила. Они сидели, продолжали обучение. Я говорила, что если мы продолжим, то продолжаем… Дверь была не закрыта. Я никогда не закрываю дверь. Я этого не допущу никогда», — утверждает учительница.

Реклама

Педагогиня также объяснила, что после взрыва осталась с детьми в классе, поскольку они искали ключ, чтобы закрыть пустой кабинет перед выходом. По ее словам, оконное стекло взрывной волной выбило не в столовой, а в старом корпусе школы, который пока не эксплуатируется.

«Я никогда первая в хранилище не бегу. Я всегда ухожу последней. Мы с детьми искали ключ. Я даже не знаю, где их ключи. Они нашли, закрыли кабинет. И мы с ними спустились», — сказала женщина.

Директор лицея Светлана Гавриш рассказала, что обычно все ученики спускаются в хранилище во время тревоги. В тот день во время переклички в укрытии откликнулись несколько школьников из класса, где шел урок истории. Поэтому руководство решило, что в безопасности находятся все дети. Сначала глава заведения анонсировала для коллеги дисциплинарное взыскание.

«Учительница хорошая, хороший классный руководитель. Как это могло произойти, даже не понимаю. Это не характерно для нашего лицея. Поэтому преподавательница получит выговор», — отметила Светлана Гавриш.

Реклама

Как отреагировали в городском совете

Впоследствии решение сменили на увольнение. В Департаменте гуманитарной политики горсовета подчеркнули, что сейчас идет служебное расследование, и напомнили об ответственности работников за жизнь школьников.

«Отмечаем: игнорирование правил безопасности во время воздушной тревоги недопустимо. Никакие обстоятельства не могут быть важнее жизни и здоровья детей. Безопасность учащихся — безусловный приоритет», — заверили в департаменте.

Напомним, в Виннице разгорелся скандал вокруг жестокого избиения 10-летнего ученика в лицее №34. Ребёнок оказался в корсете с переломом позвоночника, а против его родителей, по словам матери, устроили настоящий буллинг и советуют просто сменить школу.

Новости партнеров

Новости партнеров