В Днепре в багажнике автомобиля обнаружили тело мужчины: подозреваемых в жестоком убийстве задержали

В Днепре в багажнике автомобиля обнаружили тело мужчины: подозреваемых в жестоком убийстве задержали

Они нанесли потерпевшему несколько ударов молотком по голове.

В Днепре правоохранители задержали двоих мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве 57-летнего гражданина. Они забили его молотками, а тело спрятали в багажнике авто.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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“Работники полиции установили и задержали двух мужчин 34 и 39 лет, причастных к убийству. Следователи сообщили мужчинам о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины. Максимальное наказание предусмотренное санкцией статьи – до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение”, – рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что тело мужчины в багажнике авто нашел его сын. Сам потерпевший 28 октября приехал на рыбалку на лодочную станцию на улице Набережная Заводская. Около 15:00 он в последний раз поговорил с женой по телефону, после чего перестал выходить на связь.

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