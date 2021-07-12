В Днепре в частном дворе нашли большую змею (фото)

Змею отпустили за пределами города.
В городе Днепр змея заползла в частного домовладения. Отлавливали пресмыкающееся спасатели.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
Как оказалось, змея заползла во двор на улице Кемеровской Амур-Нижнеднепровского района. Владелец частной территории с соответствующим сообщением об инциденте обратился к спасателям.
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На месте бойцы ГСЧС отловили змею с помощью специального инструмента. А потом вывезли за пределы города. Длина змеи была около 1 метра.
С жильцами дома спасатели провели разъяснительную беседу о том, как действовать в случае обнаружения пресмыкающихся.
Напомним, трое детей на Прикарпатье попали в реанимацию из-за укусов змеи, все они в тяжелом состоянии. Ученые объяснили нашествия пресмыкающихся.
Как сообщалось, в Киеве змея (маисовый полоз) сбежала с плохо закрытого террариума в квартире, а потом слезла по дереву с четвертого этажа.