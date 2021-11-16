В Днепре в доме престарелых трагически погибли пять женщин: полиция задержала администратора

Женщины могли отравиться угарным газом.
В Днепре правоохранители задержали администратора дома престарелых, в котором погибли пять женщин. Они могли задохнуться угарным газом.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Как стало известно, 16 ноября в полицию поступила информация о том, что в частном доме для людей преклонного возраста в Центральном районе города обнаружили пятерых мертвых женщин в возрасте от 75 до 89 лет.
Предварительно, трагедия могла случиться из-за короткого замыкания и возгорания электропроводки в комнате на втором этаже. В результате чего женщины могли надышаться угарного газа.
“Тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (“Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности”) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.
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