В Днепре в метро состоится благотворительный концерт: его откроет военный оркестр

В Днепре в метро состоится благотворительный концерт: его откроет военный оркестр

В Днепре на станции метро "Вокзальная" 14 мая в 17:00 состоится благотворительный концерт. Вход свободный, но каждый желающий сможет финансово поддержать Вооруженные Силы Украины.

Об этом сообщили в областной военной администрации.

Концерт откроет военный оркестр оперативного командования "Восток". Также споют группы "Скрябин", "Ot Vinta", "MBreeze", Сергей Присяжный из "Мотор'роллы", Виктор Негур из "Пан Карпо", Петр Черный, участники фестиваля "Песни, рожденные в АТО" Александр Клец и Сергей Бойко, первый волонтерский хор Днепра

Напомним, украинские звезды устроили бесплатный концерт на станции метро "Вокзальная" в Днепре. Таким образом артисты хотели поддержать гражданских и одновременно позаботиться о безопасности зрителей. Проект назвали "Жизнь победит".

Фото: Днепропетровская ОВА

"Жизнь победит": украинские звезды устроили концерт в метро Днепра

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