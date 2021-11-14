В Днепре в многоэтажке раздался взрыв: есть жертвы (фото, видео)

Соседи услышали взрыв, а после этого произошел пожар.
В Днепре раздался мощный взрыв в пятиэтажке. В результате погиб один человек.
Об этом сообщает "Информатор".
Сегодня утром, 14 ноября, около 06:50 на улице Абхазской в Днепре взорвалась квартира на втором этаже многоквартирного жилого дома. После этого произошел пожар.
В результате происшествия погиб один человек.
По словам жильцов дома, они сначала услышали взрыв, а затем из окна квартиры повалил черный дым.
На месте происшествия находились правоохранители и ГСЧСники. Причины пожара устанавливаются.
Напомним, что в Сьерра-Леоне возросло количество жертв взрыва бензовоза. Сейчас официально известно о 144 погибших.
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