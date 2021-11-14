В Днепре в многоэтажке раздался взрыв: есть жертвы (фото, видео)

В Днепре в многоэтажке раздался взрыв: есть жертвы (фото, видео)

Соседи услышали взрыв, а после этого произошел пожар.

В Днепре раздался мощный взрыв в пятиэтажке. В результате погиб один человек.

Также читайте В Кременчуге загорелся пожар на нефтеперерабатывающем заводе: фото

Об этом сообщает "Информатор".

Сегодня утром, 14 ноября, около 06:50 на улице Абхазской в Днепре взорвалась квартира на втором этаже многоквартирного жилого дома. После этого произошел пожар.

В результате происшествия погиб один человек.

По словам жильцов дома, они сначала услышали взрыв, а затем из окна квартиры повалил черный дым.

На месте происшествия находились правоохранители и ГСЧСники. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, что в Сьерра-Леоне возросло количество жертв взрыва бензовоза. Сейчас официально известно о 144 погибших.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку