В Днепре в результате атаки дронов пострадали семь человек

Последствия обстрела Днепра

В результате атаки вражеских беспилотников на Днепр в ночь на 23 апреля пострадали семь человек, среди которых двое детей.

Об этом сообщает Днепропетровский ОВА.

По словам главы области Александра Ганжи, после ударов в разных частях города возникли пожары. Один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом, что привело к возгоранию.

«Враг атакует Днепр. Загорелись пожары в разных районах города. Повреждена жилая застройка. Воздушная тревога продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах», — заявил Ганжа.

Впоследствии он уточнил информацию о пострадавших: ранения получили семь человек, в том числе двое детей — девочки в возрасте 9 и 14 лет.

Детей госпитализировали, также в больницу доставили троих взрослых.

Медики оценивают состояние всех пострадавших как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 июня в Днепре, Запорожье и Кривом Роге раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что российские с агарбщиками атаковали Днепр ударным беспилотником, попав в жилую многоэтажку.