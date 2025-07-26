В Днепре в результате комбинированного удара РФ уничтожено производство известного бренда чая

Россия атаковала предприятие по производству чая в Днепре / © Twitter/@EuromaidanPR

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В ночь на 26 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Днепру и области. Одним из объектов поражения стало предприятие по производству чая TeaHouse.

Об этом сообщает TeaHouse.

Как оказалось, во время ночной атаки вражеские цели попали в производственную и складскую части чайного предприятия TeaHouse в Днепре.

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«Это испытание для TeaHouse, но мы твердо настроены двигаться дальше: оцениваем потери и ищем возможности для восстановления. Сейчас нам особенно важна поддержка сообщества, ведь вместе мы сильнее», — говорится в официальном заявлении компании.

Россия атаковала предприятие TeaHouse по производству чая в Днепре / © Twitter/@EuromaidanPR

Как сообщили в компании, ни один из сотрудников не пострадал. Однако масштабы разрушений значительны, поэтому предприятие приостановило работу и начало оценку убытков.

Напомним, в результате массированного обстрела в городе Днепр стало известно о погибших. Также разрушена многоэтажка. Повреждены промышленные предприятия. Возникли пожары. В частности, и на парковке — загорелись авто.