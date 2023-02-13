В Днепре в результате пожара и взрыва в доме погиб мужчина и пострадала женщина: фото

При ликвидации пожара и разбора разрушенного дома спасатели обнаружили тело мужчины.

В воскресенье, 12 февраля, на улице Автобусная в Днепре вспыхнула хозяйственная постройка. Сообщение о возгорании спасатели получили в 22:30. Во время тушения пожара в расположенном рядом доме произошел еще и взрыв.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Пожар возник внутри одноэтажного хозяйственного сооружения. Пламя охватило помещение здания и существовала угроза распространения пожара на крышу. Во время ликвидации возгорания в хозяйственном сооружении раздался взрыв в жилом доме расположенного рядом", — рассказали в ГСЧС.

Взрыв разрушил конструкции одноэтажного жилого дома и пламя охватило изуродованные внутренние помещения и крышу. Площадь пожара увеличилась. К месту происшествия дополнительно были направлены пожарно-спасательные подразделения.

В результате происшествия травмировалась 45-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали в больницу. В ходе ликвидации пожара и разбора разрушенного дома спасатели обнаружили тело мужчины.

Пожар был ликвидирован в 01:20 на площади 120 кв. м. В результате происшествия уничтожены конструкции жилого дома. Повреждены хозяйственное сооружение и автомобиль.

Пожар был ликвидирован 29 спасателями и 7 единицами пожарно-спасательной техники.

Напомним, в Херсоне в результате вражеских обстрелов вспыхнул пожар.

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