В Днепре в трудовом рабстве содержалось 50 человек: стали известны детали

В Днепре группировка содержала в трудовом рабстве 50 человек. Их привлекали для безвозмездных сельскохозяйственных и строительных работ на территории области.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Как стало известно, схему вербовки граждан организовали четверо жителей Днепра. На вокзалах они вербовали внутри перемещенных лиц и социально незащищенных граждан, не имевших постоянного места жительства. Кроме того, подозреваемые изымали у граждан документы и средства связи.

"Путем обмана приглашали их в так называемый реабилитационный центр, который функционировал под прикрытием общественной организации, обещали бесплатное жилье, питание и трудоустройство. Между тем людей заселяли в дом с ненадлежащими условиями для проживания и заставляли безвозмездно работать на тяжелых работах. При попытке завербованными лицами самовольно покинуть место содержания участники группы оказывали психологическое давление и угрожали применением силы", – рассказали в прокуратуре области.

По ходатайству прокурора подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Днепре вражеский беспилотник попал в многоквартирный дом.

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