В Днепре в жилой квартире на балконе спали почти 1000 летучих мышей: что с ними сделали

В Днепре в жилой квартире на балконе спали почти 1000 летучих мышей: что с ними сделали

Крылатые организовали себе на балконе зимнюю спячку.

В Днепре на жилом массиве Красный Камень в одной из квартир нашли около тысячи летучих мышей. Крылатые жили на балконе.

Об этом пишет "Информатор".

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Когда хозяева обнаружили в своей квартире летучих мышей, они не абы как удивились. Крылатых они нашли на балконе, где они организовали себе зимнюю спячку. Их насчитывалось 719.

Хозяева квартиры на место вызвали спасателей, которые погрузили летучих мышей в коробки и передали в Харьковский центр спасения рукокрылых.

Напомним, что в Кривом Роге во время омоложения дерева из ствола выпала спящая колония летучих мышей.

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