В Днепре владельцы морили собак голодом: волонтеры сообщили шокирующие детали (фото)

Соседи пытались покормить собак, но владельцы, которые злоупотребляли алкоголем, нападали на них с палками.

В Днепре горе-владельцы морили собак голодом, держали на холоде и подвергали физическому насилию. А события происходили на правом берегу, в Деевке.

Об этом рассказали волонтеры днепровского приюта "Ковчег", пишет издание "Вести Приднепровья".

"Обратились в приют обеспокоенные соседи, на их попытки хотя бы покормить собак, изверги нападают с палками, рано утром ходят по свалкам, злоупотребляют алкоголем", — рассказали волонтеры приюта.

Приюту пришлось забрать двух собак.

В Днепре владельцы издевались над собаками и морили их голодом / Фото: "Вести Приднепровья"

Соседей собралось немало, все возмущались, это не первая жертва этих недолюдей! Их единственный интерес – это водка, как образ жизни – скитание по мусорниках! Собак истязают и издеваются, чтобы самоутвердиться, но намеренно, все действия осознают", – говорят волонтеры.

В Днепре владельцы издевались над собаками и морили их голодом / Фото: "Вести Приднепровья"

Врачи уже осмотрели собак, в целом животные были бы здоровы, если хотя бы регулярно питались. Они заражены паразитами – блохами и глистами, глаза впали, кости торчат, сильное истощение и обезвоживание. Ветврачи говорят, что к такому состоянию привел голод.

Волонтеры просят помочь приюту, чтобы и дальше иметь возможность реагировать на такие и подобные обращения.

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