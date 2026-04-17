В Днепре во время атаки РФ обломок дрона попал в телефон: какое состояние мужчины (фото)

В Днепре во время российских обстрелов дронами произошел необычный инцидент — обломок вражеского беспилотника попал в мобильный телефон, который в тот момент держал в руках местный житель.

Об этом сообщают местные медиа.

По предварительным данным, событие произошло у улицы Братской. На обнародованных фото видно, что обломок задел правую сторону гаджета.

В момент попадания мужчина держал телефон в руках. Судя по следам крови, он мог получить незначительные повреждения. Впрочем, по имеющейся информации, его жизни ничего не угрожает.

Поврежденный телефон / © Фото из открытых источников

Местных жителей еще раз призывают не находиться на открытой местности во время воздушной тревоги.

Напомним, в Днепре в результате российской атаки произошло возгорание на территории одного из учебных заведений. Тогда сообщалось, что обошлось без погибших, однако есть пострадавшие.

По информации главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, ранения получили три человека, среди них двое маленьких детей — мальчики в возрасте 3 и 1,5 года. В них зафиксировали множественные ссадины, медики оказали необходимую помощь.

Также пострадала 38-летняя женщина — ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. В результате удара возникли пожары в офисном здании и гараже, повреждены несколько автомобилей.

Также минувшей ночью, 16 апреля, россияне ударили по жилым кварталам Днепра. В областном центре произошли значительные разрушения гражданской инфраструктуры. На нескольких локациях загорелись пожары: загорелись жилые дома, гаражи и автомобили.