В Днепре во время пожара в частном доме заживо сгорели двое мужчин

В Днепре во время пожара в частном доме заживо сгорели двое мужчин

Их личные данные сейчас устанавливаются.

В Днепре ночью 16 апреля произошел пожар в жилом доме. В результате чего погибли двое мужчин.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Как стало известно, происшествие случилось в одном из одноэтажных жилых домов, расположенных на улице Александра Красносельского в Новокодакском районе города.

Уже на месте спасатели установили, что огонь охватил комнату в доме. Во время ликвидации возгорания чрезвычайники обнаружили тела двух мужчин. Их личные данные сейчас устанавливаются.

“В результате пожара уничтожены вещи домашнего обихода, внутренняя облицовка стен и потолка дома. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров”, – рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Напомним, что ночные удары по Киеву могли являться формой возмездия за потерю российского военного корабля "Москва".

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